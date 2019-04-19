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Под Одессой школьника ударило током на крыше вагона

13-летний мальчик получил 80% ожогов поверхности тела.

Под Одессой школьника ударило током на крыше вагона
Фото: Макс Требухов

В четверг, 18 апреля, на железнодорожной станции в Беляевском районе Одесской области произошло ЧП. По предварительной информации, 13-летний школьник забрался на крышу вагона, где коснулся оголенного провода линии электропередач, сообщает пресс-служба областной полиции.

"В результате подросток получил поражение электрическим током и упал с крыши вагона. Он госпитализирован в медицинское учреждение с предварительным диагнозом: поражение электрическим током, 80 процентов ожогов поверхности тела, а также с другими", - говорится в сообщении.

По факту случившегося начато расследование. На месте работает оперативно-следственная группа. Выясняются обстоятельства происшествия, решается вопрос о его квалификации.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области сорвавшийся с электрички 12-летний "зацепер" умер в больнице.

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