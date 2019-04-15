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В Харьковской области умер 12-летний "зацепер", сорвавшийся с электрички

Подросток получил многочисленные травмы, в том числе травматическую ампутацию ноги.

В Харьковской области умер 12-летний "зацепер", сорвавшийся с электрички
Фото: youtube

В Харьковской области сегодня утром скончался 12-летний мальчик, госпитализированный накануне со станции "Лозовая". Подросток сорвался с электрички, за которую пытался "зацепиться", сообщает "ТРК Лозовая".

Трагедия случилась вечером 13 апреля. Подросток получил многочисленные переломы и травмы, в том числе травматическую ампутацию ноги. Ребенка госпитализировали в районную больницу, а затем перевезли в Харьков. Сегодня утром пострадавший умер в больнице.

Как сообщила полиция, "скорую" для парня вызвали прохожие, которые услышали крики. На месте трагедии мальчик был один.

Информация о происшествии внесена в единый журнал учета, полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

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