В Харьковской области умер 12-летний "зацепер", сорвавшийся с электрички

Подросток получил многочисленные травмы, в том числе травматическую ампутацию ноги.

В Харьковской области сегодня утром скончался 12-летний мальчик, госпитализированный накануне со станции "Лозовая". Подросток сорвался с электрички, за которую пытался "зацепиться", сообщает "ТРК Лозовая".

Трагедия случилась вечером 13 апреля. Подросток получил многочисленные переломы и травмы, в том числе травматическую ампутацию ноги. Ребенка госпитализировали в районную больницу, а затем перевезли в Харьков. Сегодня утром пострадавший умер в больнице.

Как сообщила полиция, "скорую" для парня вызвали прохожие, которые услышали крики. На месте трагедии мальчик был один.

Информация о происшествии внесена в единый журнал учета, полиция устанавливает обстоятельства трагедии.