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ГлавнаяОбществоПроисшествия

​В Люботине сгорела церковь УПЦ МП

Огонь тушили 37 спасателей.

В Люботине Харьковской области вечером 14 апреля сгорел Свято-Николаевский храм на одноименной улице (бывшая Чудновского), который относится к УПЦ Московского патриархата.

Об этом говорится на сайте облуправления ГосЧС.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Фото: kh.dsns.gov.ua

Сообщение о пожаре поступило в 18:10. К приезду двух пожарных автомобилей огонь уже охватил площадь около 200 кв. м. На помощь люботинским спасателям выехали еще шесть машин и автолестница из Харькова, а с железнодорожной станции "Основа" прибыл пожарный поезд.

Общими усилиями пожар удалось потушить в 23:55.

Здание уничтожено полностью. Причина возгорания устанавливается.

Фото: kh.dsns.gov.ua

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В результате происшествия никто не пострадал.

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