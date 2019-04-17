Порт "Южный" переименован в "Пивденный"

Кабинет министров на заседании 17 апреля решил переименовать порт "Южный" в городе Южном в "Пивденный".

Порт "Пивденный" расположен на берегу Малого Аджалыкского лимана, который не замерзает, что позволяет обеспечить круглогодичную навигацию.

Глубины подходного канала дают возможность принимать крупнотоннажные суда дедвейтом до 200 тыс. тонн. Длина подходного канала составляет 1 км 530 м, глубина - 21 м.

Якорные стоянки на внешнем рейде позволяют принимать до 24-х крупнотоннажных судов.

Порт имеет два собственных перегрузочных комплекса, расположенных на восточном берегу лимана. Кроме того, в акватории порта работает большое количество частных морских терминалов.