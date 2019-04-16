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Ryanair анонсировал еще один рейс в Одессу

Рейсы в Гданьск будут осуществляться по вторникам и субботам.

Ryanair анонсировал еще один рейс в Одессу
Фото: EPA/UPG

Крупный европейский лоукост-авиаперевозчик Ryanair (Ирландия) откроет новый рейс "Одесса - Гданьск (Польша)". Об этом свидетельствуют данные системы бронирования.

Сообщается, что первый рейс по указанному маршруту состоится 29 октября 2019 года.

Рейсы будут осуществляться 2 раза в неделю: по вторникам и субботам.

Первый вылет из Одессы во вторник запланирован на 20:45, в субботу – на 17:00.

Напомним, 27 марта 2019 года Ryanair подписала договор с аэропортом "Одесса". Ирландцы планировали открыть сразу четыре направления: в Катовице, Вроцлав, Краков и Берлин.

Первые пассажиры смогут отправиться в Краков уже в июне этого года. Три других направления - в Катовице, Вроцлав и Берлин - начнут работать в октябре.

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Источник: "Украинские новости"
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