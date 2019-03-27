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Ryanair запускает рейсы из Одессы в четырех направлениях

Ирландский лоукостер открывает рейсы в Краков, Катовице, Вроцлав и Берлин.

Ryanair запускает рейсы из Одессы в четырех направлениях
Фото: EPA/UPG

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair подписала договор с аэропортом "Одесса". Ирландцы планируют открыть из украинского города сразу четыре направления - три в Польшу и одно в Германию, передает Думская.

Первые пассажиры смогут отправиться в Краков уже в июне этого года. Три других направления - в Катовице, Вроцлав и Берлин - начнут работать в октябре.

Сообщается, что в честь открытия новых направлений ирландский лоукостер объявил распродажу билетов. Так, до 30 марта билеты на перелеты в период с апреля по июнь можно забронировать по цене от 19,9 евро. Кроме того, в Ryanair обещают, что уже этим летом у официального сайта компании появится украинская версия.

Ранее сообщалось, что Ryanair будет летать в Харьков.

Напомним, в 2018 году Украина впервые вошла в топ-20 стран по количеству новых авиамаршрутов.

На первом месте среди авиакомпаний, которые открыли больше новых направлений, - ирландский лоукостер Ryanair, который прошлой осенью зашел на украинский рынок.

На четвертом месте - венгерская Wizz Air, которая также летает из Украины.

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