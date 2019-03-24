Местные СМИ пишут, что за рулем был брат боксера Рамиля Гаджиева.

В Одессе в результате ДТП на проспекте Шевченко погибли два человека. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Авария произошла в ночь на 24 марта.

"Водитель автомобиля "BMW Х6", двигаясь в направлении проспекта Гагарина, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем "Hyundai Sonata", после чего совершил наезд на опору линии электропередач", - говорится в сообщении.

От столкновения авто разорвало на две части.

Фото: dumskaya.net

В результате аварии 33-летняя пассажирка "BMW" погибла на месте. 22-летний водитель был доставлен в реанимационное отделение местного госпиталя, где впоследствии скончался.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

По информации местного издания «Думская», за рулем BMW был Шамиль Гаджиев - сын предпринимателя Газанфара Гаджиева и брат боксера Рамиля Гаджиева.

Напомним, шесть человек пострадали в ДТП во Львове. Один из водителей был пьян.