От взрыва в киевской квартире погиб россиянин, разыскиваемый за убийство в Украине (обновлено)

Инцидент произошел на проспекте Науки в Голосеевском районе.

От взрыва в киевской квартире погиб мужчина

В киевской квартире от взрыва неизвестного предмет погиб мужчина. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел в субботу, 23 марта, на проспекте Науки в Голосеевском районе столицы.

"Взрыв услышали жильцы соседних квартир, они и сообщили о случившемся экстренным службам", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место правоохранители не осматривали помещение до приезда взрывотехников. Что именно взорвалось, пока неизвестно.

Личность погибшего мужчины еще не установили. На вид ему около 30 лет, указано в материале.

На месте работали патрульные, взрывотехническая служба, медики и следственно-оперативная группа.

Обновление 12:45. Полиция Киева сообщила, что погибшим оказался россиянин, разыскиваемый за совершение убийства на территории Украины.

«Полицейские установили личность погибшего, это - 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства в Украине и снимал квартиру на проспекте Науки», - говорится на сайте столичной полиции.

Правоохранители предполагают, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с самодельным взрывным устройством. При осмотре взрывотехники изъяли фрагменты устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны.

Следователи определяются с правовой квалификацией события.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, 19 марта в Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв. Мужчина, находившийся возле дома, получил баротравму.