Террористы со стрельбой пытались захватить здание правительства в столице Сомали

В Сомали боевики террористической группировки "Аш-Шабаб" со стрельбой пытались захватить здание правительства в городе Могадишо. Об этом сообщает Reuters.

В результате нападения боевиков на здание правительства, которому предшествовал взрыв террориста-смертника в центре сомалийской столицы Могадишо, погибли по меньшей мере 15 человек. Среди жертв нападения заместитель министра труда Сахар Ибрагим Абдала и правоохранители.

Еще по меньшей мере 20 человек получили ранения.

По данным полиции, боевые действия в здании правительства завершены, помещения полностью освобождены от боевиков.

"Здание полностью защищено. Четыре боевика были убиты. Также был убит террорист-смертник, который был в заминированном автомобиле", - рассказали в полиции.

Террористическая группировка "Харакат аш-Шабаб аль-Муджахидин" действует преимущественно в Сомали и выступает за объединение этой страны под знаменем ислама, установление на ее территории законов шариата и джихад против неверных.

Напомним, в 2017 году группировка "Аш-Шабаб" совершила в Сомали один из самых кровавых терактов в истории. Погибли более 500 человек, ранения получили более 200 людей.