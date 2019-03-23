Белый дом объявил об окончательном разгроме ИГИЛ в Сирии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 22 марта объявил об окончательном разгроме самопровозглашенного халифата "Исламское государство" в Сирии. Он заявил, что террористическая группировка «на сто процентов уничтожена». Силы коалиции, поддерживаемой США, тут же опровергли это утверждение, передает Голос Америки.

Трамп сказал о победе над террористами сразу после совещания с исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шэнаханом, которое прошло на борту президентского самолета, направлявшегося во Флориду. Трамп продемонстрировал журналистам карту Сирии, полностью освобожденной от исламистов.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что "халифат в Сирии ликвидирован".

Последний оплот исламистов, небольшой клочок земли рядом с иракской границей в городке Багуз, скорее всего, перешел под контроль сил коалиции в ночь с 21 на 22 марта. Это произошло после того, как коалиция провела новую серию авианалетов на Багуз, где окопались остатки боевиков "Исламского государства".

Впрочем, почти сразу же после заявления Трампа, Мустафа Бали, пресс-секретарь Сирийских демократических сил (СДС) в интервью Курдской службе "Голоса Америки" опроверг эти слова. Бали сообщил, что СДС все еще сражается с террористами в районе Багуза. Кроме того, сегодня в этом районе были нанесены новые авиаудары.

Днем в пятницу другие представители СДС также предупредили, что борьба с ИГИЛ все еще продолжается. Боевики, точное количество которых установить невозможно, оказывают сопротивление силам коалиции.