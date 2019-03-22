Гриценко снова первый. И снова - непроходной
Гриценко снова первый. И снова - непроходной
Теорема Луценка-Йованович: від флешки Розенблата до України в НАТО
Теорема Луценка-Йованович: від флешки Розенблата до України в НАТО
Охранники Медведчука пытались задержать съемочную группу "Наших грошей" в Пуще-Водице и вызвали полицию
Охранники Медведчука пытались задержать съемочную группу "Наших грошей" в Пуще-Водице и вызвали полицию
СБУ разгромила украинское продолжение российского наркосиндиката "Химпром"
СБУ разгромила украинское продолжение российского наркосиндиката "Химпром"
Трамп отреагировал на интервью Луценко американскому изданию
Трамп отреагировал на интервью Луценко американскому изданию
Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"
Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
СБУ: в Харьковском метро предотвратили теракт
СБУ: в Харьковском метро предотвратили теракт
​Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
​Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
ГлавнаяМир

Испанский суд арестовал российский сухогруз "Заполярье"

Судно находилось в испанском порту с сентября 2018 года и задолжало за стоянку крупную сумму.

Испанский суд арестовал российский сухогруз "Заполярье"
Испанский суд арестовал российский сухогруз "Заполярье"
Фото: dw.com

Арестованное в испанском порту Мотриль российское судно "Заполярье" может быть продано за долги.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Суд по коммерческим спорам испанской провинции Гранада наложил арест на сухогруз "Заполярье", принадлежащий Мурманскому морскому пароходству, сообщил капитан порта Мотриль Фернандо Рамос Корона. Поводом для ареста, по его словам, стал иск, поданный администрацией порта: судно, находящееся здесь с сентября 2018 года, задолжало за стоянку крупную сумму. Стоимость пребывания у причала 180-метрового сухогруза ежедневно составляет 3 тыс. евро.

Как пояснили в испанском отделении Международной федерации транспортных рабочих, арест судна мог произойти значительно раньше. В соответствии с законодательством, порт, не получая оплату, имел право подать иск уже через три месяца после прибытия "Заполярья" в Мотриль. Однако, портовое начальство потребовало ареста судна, лишь убедившись, что его владелец не намерен платить.

Хотя решения суда еще нет, существует реальная угроза продажи судна за долги. Таким образом, Мурманское пароходство, которое частично принадлежит Российской Федерации, может лишиться сухогруза, цена которого, по оценке испанцев, составляет не менее 15 млн евро.

Отметим, что "Заполярье" не единственное брошенное российской судно. Например, с мая прошлого года в порту Авилес стоит "Северная Земля", задержанная по иску Гибралтара за неуплату заправки горючим. Крупную сумму задолжало судно и за стоянку в испанском порту.

Напомним, в прошлом году Украина арестовала российское судно-земснаряд по делу о незаконной добыче песка в Каркинитском заливе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также