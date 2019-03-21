Джимми Картер побил рекорд долгожительства среди американских президентов

На настоящий момент возраст Картера составляет 94 года и 172 дня.

Бывший президент США Джимми Картер стал самым долгоживущим главой Соединенных Штатов, превзойдя Джорджа Буша-старшего.

Об этом сообщило издание The Hill.

На настоящий момент возраст Картера составляет 94 года и 172 дня. Таким образом, в четверг, 21 марта, он стал на день старше Джорджа Буша-старшего, который скончался 30 ноября 2018 года.

Как сообщает издание, лишь немногие бывшие президенты США дожили до 90-летнего возраста, среди них преемник Картера Рональд Рейган – на момент смерти ему было 93 года.

В настоящее время Картер с супругой Розалин продолжает заниматься активной общественной деятельностью – они являются волонтерами благотворительной организации Habitat for Humanity, помогающей американским беднякам решать жилищные вопросы.

Джимми Картер родился 1 октября 1924 года в городе Плейнс, Джорджия. На должность президента он был избран в 1977 году, став 39-м по счету главой Белого дома.