Венгрия договорилась с Россией о поставках газа без Украины

Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа на 2020 год даже без соглашения об транзите газа между Москвой и Киевом.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает пресс-служба венгерского МИД.

По его словам, Венгрия сможет приобрести часть природного газа через Австрию, как это было в этом году, в дополнение к которому емкости резервуаров Венгрии также будут эксплуатироваться.

"Сегодня мы с генеральным директором "Газпрома" заключили соглашение о том, что "Газпром" обеспечит поставки природного газа Венгрии независимо от того, состоится ли транзитное соглашение между Россией и Украиной относительно будущего", - добавил он.

Ранее сегодня глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита газа через территорию Украины с начала 2020 года.

Напомним, 24 апреля 2018 года российский "Газпром" отклонил возможность продления контракта по транзиту газа с "Нафтогазом".



После фактического провала трехсторонних (Украина-ЕС-Россия) переговоров по транзиту газа 21 января в Брюсселе, глава Европейской комиссии Марош Шефчович заявил, что новый контракт должен быть заключен минимум на 10 лет, а объем ежегодного транзита - на уровне того, который обычно обеспечивает Украина, то есть в пределах 80-90 млрд кубометров в год.