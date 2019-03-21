В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
​Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
​Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева
Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева
Гриценко снова первый. И снова - непроходной
Гриценко снова первый. И снова - непроходной
"Манчестер Юнайтед" может бесплатно лишиться своего лучшего форварда, - СМИ
"Манчестер Юнайтед" может бесплатно лишиться своего лучшего форварда, - СМИ
Нурсултан не оставит Казахстан
Нурсултан не оставит Казахстан
В Сумах умерла больная корью роженица, роддом закрыли на карантин
В Сумах умерла больная корью роженица, роддом закрыли на карантин
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
ГлавнаяМир

Венгрия договорилась с Россией о поставках газа без Украины

Венгрия сможет приобрести часть природного газа через Австрию.

Венгрия договорилась с Россией о поставках газа без Украины
Петер Сийярто
Фото: EPA/UPG

Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа на 2020 год даже без соглашения об транзите газа между Москвой и Киевом.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает пресс-служба венгерского МИД.

По его словам, Венгрия сможет приобрести часть природного газа через Австрию, как это было в этом году, в дополнение к которому емкости резервуаров Венгрии также будут эксплуатироваться.

"Сегодня мы с генеральным директором "Газпрома" заключили соглашение о том, что "Газпром" обеспечит поставки природного газа Венгрии независимо от того, состоится ли транзитное соглашение между Россией и Украиной относительно будущего", - добавил он.

Ранее сегодня глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита газа через территорию Украины с начала 2020 года.

Напомним, 24 апреля 2018 года российский "Газпром" отклонил возможность продления контракта по транзиту газа с "Нафтогазом".

После фактического провала трехсторонних (Украина-ЕС-Россия) переговоров по транзиту газа 21 января в Брюсселе, глава Европейской комиссии Марош Шефчович заявил, что новый контракт должен быть заключен минимум на 10 лет, а объем ежегодного транзита - на уровне того, который обычно обеспечивает Украина, то есть в пределах 80-90 млрд кубометров в год.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также