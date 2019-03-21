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"Брексит" можно отложить максимум до 18 апреля, - Таяни

Председатель Европарламента связывает сроки "Брексита" с выборами в Европарламент.

"Брексит" можно отложить максимум до 18 апреля, - Таяни
Фото: EPA/UPG

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что "Брексит" может быть отложен максимум до 18 апреля. Об этом сообщает Associated Press.

Отметим, что 18 апреля - это последний день, когда можно организовать выборы в Европарламент.

"Я попросил саммит ЕС, чтобы отсрочка была как можно короче и максимум до 18 апреля", - сказал он.

Ранее координатор Европейского парламента по Brexit Ги Верхофстадт заявил, что Европарламент считает невозможным предоставление отсрочки по выходу Британии из ЕС после 23 мая. Еврокомиссия выступает либо за проведение "Брексит" до этого срока, либо за долгосрочный перенос этой процедуры.

Напомним, ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания направила ЕС официальный запрос об отсрочке выхода страны из сообщества до 30 июня. В письме она также заявила о намерении выдвинуть новые предложения по защите внутреннего рынка Британии в свете выхода из ЕС.

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