Суд запретил "Газпрому" выводить активы из Англии и Нидерландов

Разбирательства в Лондоне отложены до итогов апелляции "Газпрома" в Стокгольме.

В Английском коммерческом суде 15 марта состоялись слушания о принудительном выполнении на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Пресс-служба украинской компании сообщила, что лондонский суд приостановил разбирательство до вынесения решения шведским апелляционным судом округа Свеа по апелляции "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража.

В то же время суд обязал "Газпром" не выводить свои активы из юрисдикции Англии и Нидерландов. Кроме того, "Газпром" обязан в течение 28 дней с момента удовлетворения ходатайства предоставить денежное обеспечение на счет суда или эскроу-счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда.

Если "Газпром" будет уклоняться от выполнения постановления суда, его могут оштрафовать, а менеджеров компании - привлечь к ответственности.

В Нидерландах параллельно продолжается процесс по поводу активов "Газпрома", которые были "заморожены" по требованию "Нафтогаза" в рамках обеспечительной меры.

В сентябре 2018 года "Нафтогаз" подал заявление в Голландский апелляционный суд о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному делу. "Газпром" решил не защищаться, а его представители не явились на устные слушания в январе. Вскоре ожидается решение.

Напомним, в 2017-2018 годах в Стокгольме состоялось два арбитражных производства в рамках спора между "Нафтогазом" и "Газпромом". По их результатам "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

"Газпром" эти решения обжаловал. Апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания по апелляции "Газпрома" на октябрь 2019 года.

Летом 2018 года "Нафтогаз" начал процесс принудительного взыскания 2,56 млрд долларов через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.

В июне 2018 года Высокий суд Англии и Уэльса принял приказ по просьбе "Нафтогаза" об аресте активов "Газпрома" на территории Англии и Уэльса. В сентябре приказ был отменен под обязательство "Газпрома" не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде.