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Кабмин разрешил назначить главу правления "Нафтогаза" без представления набсовета

Правительство внесло изменения в устав компании.

Кабмин разрешил назначить главу правления "Нафтогаза" без представления набсовета
Фото: пресс-служба кабмина

Кабинет министров внес изменения в устав "Нафтогаза Украины", которые позволяют избирать председателя правления без представления наблюдательным советом.

Постановление Кабмина №226 "Некоторые вопросы акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нвфтогаз Украины" было принято 6 марта и вступило в силу 20 марта, после публикации в официальном издании органов исполнительной власти "Урядовый кур'ер".

В постановлении говорится, что Кабмин может в исключительных случаях принимать обоснованные решения, которые обязательны к исполнению наблюдательным советом "Нафтогаза".

Согласно внесенным изменениям в устав, правление, в частности его глава, избирается без представления набсоветом.

НАК "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.

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Источник: "Українські новини"
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