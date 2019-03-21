Кабмин разрешил назначить главу правления "Нафтогаза" без представления набсовета

Кабинет министров внес изменения в устав "Нафтогаза Украины", которые позволяют избирать председателя правления без представления наблюдательным советом.

Постановление Кабмина №226 "Некоторые вопросы акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нвфтогаз Украины" было принято 6 марта и вступило в силу 20 марта, после публикации в официальном издании органов исполнительной власти "Урядовый кур'ер".

В постановлении говорится, что Кабмин может в исключительных случаях принимать обоснованные решения, которые обязательны к исполнению наблюдательным советом "Нафтогаза".

Согласно внесенным изменениям в устав, правление, в частности его глава, избирается без представления набсоветом.

НАК "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.