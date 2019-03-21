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При взрыве на заводе удобрений в Египте погибли 10 человек

Взрыв произошел во время испытаний одного из резервуров с аммиаком.

При взрыве на заводе удобрений в Египте погибли 10 человек
Фото: egyptindependent.com

В Египте произошел взрыв на заводе по производству фосфатных удобрений в городе Айн-Сохна, расположенном на берегу Суэцкого залива. Об этом сообщает агентство "Анадолу".

В результате инцидента 10 человек погибли и еще 15 пострадали.

Взрыв произошел во время эксплуатационных испытаний одного из резервуаров с аммиаком. Огонь удалось локализировать.

Reuters со ссылкой на источники сообщает, что производство принадлежит военным и имеет контракт со строительной компанией Hassan Allam Properties. По информации агенства, погибло минимум восемь человек.

Напомним, ранее сегодня в Китае произошел мощный взрыв на заводе по производству пестицидов, в результате которого погибли шесть человек и еще 30 человек пострадали.

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