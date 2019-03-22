Оппозиционный лидер Венесуэлы объявил план захвата власти

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о подготовке операции "Свобода", целью которой будет захват власти в стране. Об этом сообщило местное издание TVVenezuela Noticias.

Гуйадо сообщил, что принял такое решение после задержания руководителя его аппарата Роберто Марреро.

"Венесуэльцы, мы готовимся к окончательному прекращению узурпации власти, к операции "Свобода". Ждите нас в каждом штате", - сказал Гуайдо.

Напомним, США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей корпорации и ее главы, а также в отношении российского банка, который помогал правительству Николаса Мадуро в Венесуэле. Спецпредставитель президента США в Венесуэле Эллиот Абрамс предупреждал, что США могут расширить санкции в отношении банков Венесуэлы, которые поддерживают президента страны Николаса Мадуро.

23 января Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. США, Канада, многие страны Европы, включая Украину, признали полномочия Гуайдо как временного главы государства. Россия, Беларусь и Китай выступили в поддержку Мадуро.