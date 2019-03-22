Климкин обсудил с делегацией США заявления Луценко по поводу Йованович

МИД плодотворно сотрудничает с послом США и благодарно ей за вклад в развитие стратегического партнерства между странами.

Министерство иностранных дел Украины плодотворно сотрудничает с послом США в Украине Мари Йованович и благодарно американскому дипломату и ее команде за вклад в развитие стратегического партнерства между странами.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

"Павел Климкин поддерживает хорошие отношения с послом США. Мы также высоко ценим личную роль посла Йованович и ее команды в развитии стратегического партнерства между нашими государствами", - отметила Зеленко.

Она сообщила, что вопрос заявлений генпрокурора Юрия Луценко относительно посла США поднимался во время вчерашней встречи главы МИД с делегацией американских сенаторов и конгрессменов, а также сегодня - во время интервью западным СМИ.

"Министр иностранных дел четко отметил, что США являются стратегическим союзником и другом. Он подчеркнул, что мы благодарны за стабильную поддержку США в противодействии российской агрессии, усилении санкционного давления на РФ, содействии в проведении реформ в Украине и достижении европейских и евроатлантических стандартов", - отметила пресс-секретарь МИД.

Напомним, Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать". В Госдепартаменте назвали утверждение Луценко "откровенной выдумкой".

В посольстве США также заявили, что информация о т.н. "списке неприкасаемых" не соответствует действительности и имеет целью ослабить репутацию посла Йованович. Кроме того, подчеркнули в посольстве, обвинения в адрес представителей США являются проявлением коррупции, а озвучивание претензий в СМИ "не делает эти претензии правдивыми".

Президент Петр Порошенко заявил о полной поддержке Йованович.