Тимошенко: для внедрения эффективных измений нужно вернуть доверие людей

Политик считает, что через полгода уже можно получить результат.

Только объединение Украины и четкое следование плану выведут нашу страну из эпохи руин в эпоху возрождения и становления. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время митинга в Чернигове, где она находилась в пределах всеукраинского предвыборного тура.

«Пока нас будут разъединять по политическим, языковым или религиозным признакам, до тех пор будут разрывать страну и создавать условия для дальнейшей оккупации», - предостерегла лидер «Батькивщины».

Она отметила, что политики должны быть примером такого объединения и вспомнила решение Сергея Таруты поддержать ее кандидатуру, ведь «он также надеется, что мы сможем вернуть мир, счастье в доме и объединить украинцев».

Юлия Тимошенко убеждена: для того чтобы провести изменения, нужно вернуть доверие людей. Именно поэтому, по ее словам, она подписала письменное обязательство кандидата в президенты перед каждым гражданином Украины. В этом документе четко определен перечень конкретных шагов, которые лидер «Батькивщины» воплотит в жизнь после победы на выборах.

Юлия Тимошенко в очередной раз отметила, что Новый курс Украины, разработанный лучшими отечественными специалистами, является пошаговым планом изменений.

В нем предусмотрено привлечение стран-гарантов Будапештского меморандума к новым мощным переговоров по возврату мира в Украине, внедрение персонифицированной пенсионной системы и повышение пенсий (до уровня 4425 грн) и зарплат, как в соседней Польше.

Также предполагается медицинское страхование для каждого украинца: «Работодатели за счет снижения налогов будут платить обязательную страховку для работающих, а для пенсионеров и детей, нетрудоспособных страховку платить государство».

В Новом курсе четко прописаны и все условия, чтобы молодежь могла жить и работать на родной земле, а не ехать искать лучшей жизни за границу.

Еще одним фундаментальным обязательствам лидер «Батькивщины» назвала снижение цен на газ вдвое, и как следствие - на тепло и на горячую воду. Она напомнила, что действующая власть запланировала подорожание тарифов с мая на 15%, а с декабря - еще на 25%, чего «нельзя допустить».

«Нужно вернуть порядок, существовавший до 2014 года - украинский газ отдать на нужды населения и бюджетной сферы», - добавила кандидат в Президенты.

Юлия Тимошенко заверила: между президентскими и парламентскими выборами полгода и за это время новый президент должен показать результат.

«Это будет политическая ответственность. Я знаю, что я смогу воплотить в жизнь эти обязательства. Я верю в Новый курс и в то, что мы закончим эпоху руин и начнем эпоху успеха и состоятельности каждой украинской семьи», - подытожила лидер« Батькивщины».