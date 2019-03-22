Россия начала операцию по захвату Крыма в декабре 2013 года, - суд по Белавенцеву

Святошинский районный суд установил, что операция по захвату Крыма российскими военными началась в декабре 2013 года, в ней участвовали 10,5 тыс. солдат. Об этом говорится в приговоре суда бывшему представителю президента России в аннексированном Крыму Олегу Белавенцеву.

Приговор был вынесен 18 марта судьей Сергеем Дячуком и опубликован в Едином реестре судебных решений 21 марта.

Суд в ходе разбирательства, допроса свидетелей и исследования документов установил механизм аннексии Крыма Россией.

Подготовительные мероприятия для проведения операции по захвату полуострова проводились российскими военными с декабря 2013 года по февраль 2014 года. С 20 февраля по 16 марта 2014 на территорию АР Крым с территории РФ, в том числе через пограничный пункт пропуска "Крым - паромная переправа", железнодорожным, водным и воздушным транспортом, было незаконно перемещено не менее 10 500 российских военнослужащих.

Для захвата полуострова россияне использовали 10 танков, 16 бомбардировщиков, 2 истребителя, 26 вертолетов, 207 бронетранспортеров, 640 грузовиков, 8 береговых ракетных комплексов "Бастион", 21 ракетную систему залпового огня "Град" и 12 ракетных систем "Ураган".

Также установлено, что 8 марта 2014 года россияне обстреляли самолет Государственной пограничной службы Украины во время выполнения воздушного мониторинга государственной границы.

В суде установлен факт захвата 100 российских спецназовцев здания Верховного Совета Крыма 27 февраля 2014 года. Непосредственно обвиняемый Белавенцев незаконно прибыл самолетом из России в Крым 22 февраля 2014 года около полуночи. Участвовать в операции по захвату Крыма его попросил министр обороны РФ Сергей Шойгу, который является его близким другом.

Белавенцев посещал заблокированные украинские воинские части на полуострове, представляясь уполномоченным лицом от Президента РФ Владимира Путина и требуя от украинских военных сдаться. За участие в данной операции Путин своим секретным указом в апреле 2014 года наградил Белавенцева медалью "Золотая звезда" и званием "Герой России".

Суд признал Белавенцева виновным в пособничестве ведению агрессивной войны против Украины и пособничестве в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Белавенцев признан виновным в подстрекательстве к совершению государственной измены украинскими военными.