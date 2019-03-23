Петиция за отмену "Брексит" на сайте британского парламента набрала более 4 млн голосов

Для вынесения на обсуждение депутатов необходимо 100 тысяч голосов.

Более 4 млн британцев подписали петицию с призывом отказаться от выхода Великобритании из ЕС. На сайте британского парламента в разделе, посвященном петициям, утром в субботу указывается, что на данный момент свои подписи под петицией поставили 4,1 млн человек.

"Британское правительство неоднократно заявляло, что выход из ЕС - это воля народа. Нам нужно дать отпор этому заявлению, показав то, как сильно народ поддерживает сохранение членства Великобритании в ЕС", - говорится в комментарии к петиции.

Для вынесения петиции на обсуждение депутатов парламента необходимо 100 тысяч голосов.

В поддержку петиции выступили многие известные люди, например, актер Хью Грант, актриса Дженифер Сондерс и британский физик Брайан Кокс.

Как пишет Интерфакс, бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж, выступающий за выход Великобритании из ЕС, заявил, что подписи к петиции поступили, в том числе, из России.

"Я знаю, что многие из них [подписей] из России, поэтому, может быть, стоит начать расследование о вмешательстве, кто знает", - заявил он в эфире британского радио в пятницу.

После этого комитет по петициям британской палаты общин сообщил, что порядка 95% подписей к петиции приходят с территории Великобритании. В комитете подчеркнули, что петицию может подписать любой гражданин Великобритании, в том числе проживающий за пределами страны.

Телеканал BBC сообщил, что подписи к петиции приходят со всего мира, в том числе, небольшое количество поступило из России, Китая и Ирана. Кроме того, одна подпись поступила из КНДР.

Напомним, ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания направила ЕС официальный запрос об отсрочке выхода страны из сообщества до 30 июня. В письме она также заявила о намерении выдвинуть новые предложения по защите внутреннего рынка Британии в свете выхода из ЕС.

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