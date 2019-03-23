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Жертвами взрыва на химзаводе в Китае стали уже 64 человека, 640 раненых

21 марта взрыв произошел на предприятии по производству пестицидов.

Жертвами взрыва на химзаводе в Китае стали уже 64 человека, 640 раненых
Взрыв на химзаводе в Китае
Фото: EPA/UPG

Число погибших в результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Цзянсу возросло до 64 человек, сообщает в субботу газета South China Morning Post ранения из-за взрыва получили 640 человек. Состояние 21 пострадавшего оценивается как критическое, а 73 пострадавших - как тяжелое.

Пропавшими без вести числятся 28 человек, в субботу одного из пострадавших обнаружили живым под завалами спустя порядка 40 часов после взрыва.

Взрыв прогремел в четверг, 21 марта, на заводе компании Tianjiayi Chemical , который специализируется на производстве пестицидов.

Мощность взрыва была такова, что взрывной волной выбило окна расположенных по соседству зданий, среди которых - школа. Повреждены десятки автомобилей, которые были припаркованы близ завода.

Напомним, 12 января на полиолефиновом производстве завода "Карпатнефтехим" в Калуше возник пожар. С огнем боролись 13 часов. Никто не пострадал. 

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