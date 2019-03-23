НАТО планирует построить в Европе пять объектов для хранения американской военной техники

НАТО планирует построить в Европе ряд новых военных объектов, на которых будет храниться американская техника. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает The Wall Street Journal.

"В целом подобных объектов для хранения американского вооружения будет пять - один в Польше, два в Германии, по одному в Бельгии и Нидерландах. Они нужны для возможности быстрого развертывания войск США в Европе", - говорится в материале.

В Польше базу построят в городе Повидз.

На этом объекте планируют хранить американские бронированные машины, вооружение и боеприпасы. Строительство начнется летом и продлится около двух лет. Стоимость польского проекта - 260 млн долларов.

Объект, по словам Столтенберга, нужен "для укрепления присутствия США, которое расширилось в Польше".

Генсек также уточнил, что НАТО намерено реализовать до 2021 года 250 проектов с целью модернизации транспортной инфраструктуры в Европе. Это, по его словам, позволит быстрее перебрасывать военную технику.

Напомним, ранее США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков.