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Польша требует от России немедленного освобождения Павла Гриба

Задержание Гриба считают "коварным похищением".

Польша требует от России немедленного освобождения Павла Гриба
Павел Гриб на заседании суда
Фото: facebook/Ігор Гриб

Польша требует от России немедленного освобождения политзаключенного Павла Гриба, которого суд в Ростове-на-Дону 22 марта приговорил к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши.

Польша считает задержание Гриба в Белоруссии "коварным похищением", а сам судебный процесс показательным и очередным проявлением агрессии.

"Мы категорически требуем освобождения как Павла Гриба, так и всех других бесправно удерживаемых Россией граждан Украины, а до этого момента требуем обеспечить им надлежащую медицинскую помощь, в которой нуждаются, и возможности контактов с родными. Призываем также предоставить представителям украинских консульских служб доступ к посещению этих лиц", - говорится в сообщении.

Ранее с требованием освободить украинца Гриба выступил Евросоюз.

Напомним, российский суд признал 20-летнего Павла Гриба виновным по части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ - содействие террористической деятельности. По версии следствия, он причастен к подготовке теракта в сочинской средней школе №26. 

Гриб попал в руки российских силовиков после того, как в сентябре 2017 года съездил в Беларусь, куда поехал на встречу к подруге, с которой познакомился в интернете. Он якобы убеждал девушку взорвать самодельное взрывное устройство на выпускном вечере.

Позже Гриба нашли в краснодарском СИЗО.

Здоровье Гриба за время, проведенное в СИЗО, ухудшилось. В конце января 2019 года стало известно, что у него появились признаки цирроза печени и болезни Альцгеймера.

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