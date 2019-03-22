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СБУ даст оценку встрече Бойко и Медведчука с премьером РФ Медведевым

По мнению Грицака, Россия пытается заставить СБУ "переключиться на неугодный объект".

СБУ даст оценку встрече Бойко и Медведчука с премьером РФ Медведевым

Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визита кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии "За жизнь" Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Фейсбуке.

"В то же время, мы не исключаем возможную опосредованную связь этого события с предупрежденным СБУ в Харькове террористическим актом в метрополитене", - отмечается в сообщении.

Глава СБУ Василий Грицак отметил, что имеющиеся материалы свидетельствуют о том, что спецслужбы РФ любым образом пытаются отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины, который "устраивал раньше и сейчас устраивает Кремль.

"Для этого Россия, открыто жертвуя малым, делает все, чтобы заставить СБУ - по терминологии спецслужб - "переключиться на неугодный объект", чтобы способствовать приведению к власти тех, кто устраивает лично Владимира Путина", - сказал Грицак.

Напомним, сегодня Бойко и Медведчук приехали в Москву на переговоры с премьер-министром РФ Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Трансляцию встречи вели подконтрольные Медведчуку телеканалы "112 Украина" и NewsOne. Сообщалось, что переговоры были инициированы украинской стороной.

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