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Кандидат в президенты Богословская платила за рекламу в Facebook рублями, - ЧЕСНО

Целевой аудиторией Богословской были мужчины в возрасте от 25 до 44 лет.

Кандидат в президенты Инна Богословская оплачивала рекламу своих политических постов в Facebook российскими рублями.

Об этом информирует общественное движение "Честно".

"Кандидат в президенты Инна Богословская в Facebook рекламируется с начала февраля и все время платит российскими рублями. Об этом свидетельствуют данные библиотеки рекламы Facebook. Целевая аудитория рекламы Богословской - мужчины в возрасте от 25 до 44 лет", - говорится в сообщении.

С февраля этого года на официальной странице Богословской в Facebook разместили 22 поста. Их всех оплатили российскими рублями. Диапазон расходов на рекламу составляет от 500 до 999 российских рублей, что составляет от 211 до 422 гривен.

Таким образом, минимальная стоимость 22 рекламных сообщений кандидата составляла примерно 4642 гривен.

Ранее сегодня бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что не спонсирует Зеленского и Тимошенко.

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