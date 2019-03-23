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Отравление радиоактивными веществами свидетельницы по делу Берлускони не подтвердилось

Иман Фадил была ключевым свидетелем по "делу Руби" против бывшего премьер-министра Италии.

Отравление радиоактивными веществами свидетельницы по делу Берлускони не подтвердилось
Иман Фадил (слева)
Фото: EPA/UPG

Следов радиоактивных веществ в теле 34-летней Иман Фадил, которая проходила свидетелем на процессах против экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони не обнаружено. Об этом пишет Ansa, ссылаясь на предварительные данные исследований тканей печени и почек покойной.

"Фадил скончалась в больнице в Милане 1 марта, и следователи пытаются выяснить, что привело к смерти женщины, после того как прокуроры заявили, что в ее истории болезни есть "несколько странностей", - пишет Би-Би-Си.

Сама она после госпитализации заявляла, что ее отравили. Следствие добилось проведения токсикологической экспертизы.

Фадил была ключевым свидетелем на процессе против бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони. В 2012 году она дала показания о вечеринках "бунга-бунга" на его вилле.

В конечном итоге 82-летний Берлускони был оправдан по делу о плате за секс с несовершеннолетней проституткой, но осужден за налоговое мошенничество. В 2017 в Италии возобновили расследование в отношении Берлускони. Его подозревают в подкупе свидетелей по одному из его дел.

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