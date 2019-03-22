СБУ: в Харьковском метро предотвратили теракт
СБУ: в Харьковском метро предотвратили теракт
Охранники Медведчука пытались задержать съемочную группу "Наших грошей" в Пуще-Водице и вызвали полицию
Охранники Медведчука пытались задержать съемочную группу "Наших грошей" в Пуще-Водице и вызвали полицию
Трамп отреагировал на интервью Луценко американскому изданию
Трамп отреагировал на интервью Луценко американскому изданию
​Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
​Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"
Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"
Теорема Луценка-Йованович: від флешки Розенблата до України в НАТО
Теорема Луценка-Йованович: від флешки Розенблата до України в НАТО
СБУ разгромила украинское продолжение российского наркосиндиката "Химпром"
СБУ разгромила украинское продолжение российского наркосиндиката "Химпром"
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Гриценко снова первый. И снова - непроходной
Гриценко снова первый. И снова - непроходной
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В школе Северодонецка парами растворителя отравились 14 детей

Школьники госпитализированы, их жизнь вне опасности.

В школе Северодонецка парами растворителя отравились 14 детей
Фото: Depositphotos/SUKIYASHI

В школе Северодонецка (Луганская область) 14 детей отравились разлитым растворителем. Об этом сообщило региональное управление полиции.

21 марта в медицинский пункт одной из школ Северодонецка обратились ученики 7 класса с жалобами на слабость, тошноту и головную боль. Детей с подозрением на отравление неизвестным веществом госпитализировали в Луганскую областную детскую больницу.

Было установлено, что утром на уроке ученики почувствовали запах химического происхождения. Чтобы проветрить помещение, учитель открыла окна. После третьего урока за помощью к медработнику школы стали обращаться ученики. После опроса школьников, администрации, работников школы и обследовав учебные и подсобные помещения, правоохранители установили, что вероятный источник запаха - разлитый растворитель.

В настоящее время дети проходят медицинское обследование, им оказана необходимая помощь, угроз жизни нет. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, вчера стало известно, что дети в школе Днепра на прошлой неделе заболели из-за норовируса - разновидности "кишечного гриппа".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также