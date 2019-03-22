В школе Северодонецка парами растворителя отравились 14 детей

Школьники госпитализированы, их жизнь вне опасности.

В школе Северодонецка (Луганская область) 14 детей отравились разлитым растворителем. Об этом сообщило региональное управление полиции.

21 марта в медицинский пункт одной из школ Северодонецка обратились ученики 7 класса с жалобами на слабость, тошноту и головную боль. Детей с подозрением на отравление неизвестным веществом госпитализировали в Луганскую областную детскую больницу.

Было установлено, что утром на уроке ученики почувствовали запах химического происхождения. Чтобы проветрить помещение, учитель открыла окна. После третьего урока за помощью к медработнику школы стали обращаться ученики. После опроса школьников, администрации, работников школы и обследовав учебные и подсобные помещения, правоохранители установили, что вероятный источник запаха - разлитый растворитель.

В настоящее время дети проходят медицинское обследование, им оказана необходимая помощь, угроз жизни нет. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, вчера стало известно, что дети в школе Днепра на прошлой неделе заболели из-за норовируса - разновидности "кишечного гриппа".