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В Минспорта выявили хищения на 50 млн гривен за несуществующие тренировочные сборы и соревнования

Около 20 млн гривен выплатили спорстменам-призерам, а 10 млн присвоили участники преступной схемы.

В Минспорта выявили хищения на 50 млн гривен за несуществующие тренировочные сборы и соревнования
Фото: XSPORT.ua

Главное следственное управление Нацполиции расследует уголовное производство по факту хищения чиновниками Министерства молодежи и спорта 50 млн гривен, выделенных на закупку спортивного оборудования и проведение спортивных мероприятий, а также выплату поощрений спортсменам.

Об этом говорится в материалах суда.

Дело расследуется по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положеним), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Минспорта, государственного учреждения "Укрспортобеспечение", всеукраинских федераций и субъектов хозяйствования присвоили бюджетные средства при государственных закупках оборудования и инвентаря для организации спортивных мероприятий и подготовки спортсменов национальных сборных команд Украины. Также расследуется присвоение государственных средств, выделенных на организацию и проведение спортивных мероприятий и выплату денежных поощрений, чем нанесли ущерб государству в особо крупном размере - на общую сумму около 50 млн гривен.

Согласно материалам уголовного производства ряд спортсменов и тренеров, которые входят в состав официальных делегаций национальных сборных команд Украины, фактически не принимали участия в международных и всеукраинских спортивных соревнованиях. Учебно-тренировочные сборы, которые осуществлялись для подготовки вышеуказанных соревнований, проводились не в полном объеме или вообще не проводились.

Установлено, что денежные поощрения, которые составили около 20 млн гривен за 2017 год, выплачивались спортсменам-победителям, призерам соревнований и некоторым работникам сборных команд фактически в размере до 50% от назначенной суммы, а остальные бюджетные средства в сумме около 10 млн гривен были разделены и присвоены участниками преступной схемы, в которую также входили ООО "Спорт Ко", ООО "Спорт сервис", ООО "Атлетико ВИВА", ООО "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" и предприниматели.

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Источник: "Украинские новости"
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