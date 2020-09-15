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Студенти Олімпійського коледжу провели показ спортивної майстерності під Радою

Вони вимагають звільнити міністрів освіти та спорту.

Студенти Олімпійського коледжу провели показ спортивної майстерності під Радою
Фото: Макс Требухов

Студенти Олімпійського коледжу в Києві продовжують безстроковий страйк, протестуючи проти розпорядження Кабінету Міністрів про реорганізацію свого коледжу, відповідно до якого майно та земля коледжу передається під управління Національного університету фізичного виховання і спорту України (НУФВіС).

За словами учасників акції, це рішення означає фактичну ліквідацію Олімпійського коледжу, адже в разі його приєднання до НУФВіС олімпійська школа припинить своє функціонування.

Крім того, студенти вимагають звільнити міністра освіти Сергія Шкарлета, а також міністра спорту Вадима Гутцайта.

Повний текст заяви загальних зборів студентів опубліковано на офіційній сторінці коледжу.

Нинішній мітинг під Верховною Радою розпочався показом спортивної майстерності.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, 2 вересня Кабмін своїм розпорядженням №1083-р погодив пропозицію Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного шляхом приєднання до Національного університету фізичного виховання і спорту з утворенням на його базі відокремленого структурного підрозділу університету і надалі іменувати його "Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання і спорту".

6 вересня студенти Олімпійського коледжу оголосили про початок безстрокового страйку.

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