Студенти Олімпійського коледжу в Києві продовжують безстроковий страйк, протестуючи проти розпорядження Кабінету Міністрів про реорганізацію свого коледжу, відповідно до якого майно та земля коледжу передається під управління Національного університету фізичного виховання і спорту України (НУФВіС).

За словами учасників акції, це рішення означає фактичну ліквідацію Олімпійського коледжу, адже в разі його приєднання до НУФВіС олімпійська школа припинить своє функціонування.

Крім того, студенти вимагають звільнити міністра освіти Сергія Шкарлета, а також міністра спорту Вадима Гутцайта.

Повний текст заяви загальних зборів студентів опубліковано на офіційній сторінці коледжу.

Нинішній мітинг під Верховною Радою розпочався показом спортивної майстерності.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, 2 вересня Кабмін своїм розпорядженням №1083-р погодив пропозицію Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного шляхом приєднання до Національного університету фізичного виховання і спорту з утворенням на його базі відокремленого структурного підрозділу університету і надалі іменувати його "Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання і спорту".

6 вересня студенти Олімпійського коледжу оголосили про початок безстрокового страйку.