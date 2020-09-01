Фото: Lb.ua

Під Кабінетом Міністрів у вівторок, 1 вересня, зібрався мітинг за відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки.

Станом на 10:30 у ньому брали участь кілька десятків учасників, повідомив кореспондент LB.ua.

Організатори акції назвали її “лінійкою” - як традиційний захід 1 вересня у школах.

“Перший дзвоник не пролунає в школах цьогоріч. Але пролунає під Кабінетом Міністрів. Першого вересня ми проведемо свою лінійку, де вимагатимемо відставки Шкарлета”, - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці організаторів акції “Зашкварлет”.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

На думку мітингувальників, Шкарлет не є компетентним для такої посади, крім того, ще до призначення він втрапив у скандал із плагіатом у монографії.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, що Сергій Шкарлет - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Керує Чернігівським національним технологічним університетом з 2010 року. У 2013 році ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник вручив Шкарлету нагрудний знак і посвідчення "Заслужений діяч науки і техніки України".

2 червня ректори вишів на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським запропонували призначити Шкарлета міністром.

Депутати Верховної Ради цю ідею не підтримали, тому Кабінет Міністрів призначив його виконувачем обов'язків міністра.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Верховна Рада не відмовлялася призначати Шкарлета, а Кабмін зробив його в.о., щоб дати шанс "проявити себе, показати стратегію, філософію, навички і професіоналізм".

Через добу після появи інформації про кандидатуру Шкарлета на сайті помилок і фальсифікації в наукових дослідженнях опублікували інформацію про плагіат у монографії в співавторстві ректора Чернігівського НТУ і кандидата в міністри освіти Сергія Шкарлета.

Автор статті стверджує, що в монографії використано цілі блоки тексту, який було опубліковано на три роки раніше. При цьому посилань у роботі Шкарлета на цю наукову працю немає. Сам Шкарлет плагіат у своїй частині роботи заперечує.

Біля Міносвіти пройшло кілька мітингів тих, хто виступав проти призначення Шкарлета в.о. До співробітника Інституту фізики НАН України, кандидата фізико-математичних наук Антона Сененка, який брав участь в акції проти призначення Шкарлета, на бесіду приходив співробітник СБУ. Він прийшов в Інститут на наступний день після призначення Шкарлета в.о. голови МОН і цікавився, чому Сененко брав у ній участь і хто там був разом з ним. Також акція проти призначення Шкарлета проходила біля Кабінету Міністрів.