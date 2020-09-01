Шмигаль: Батьки можуть самі обирати форми навчання для дітей

Батьки українських школярів в умовах пандемії коронавірусу зможуть самостійно обирати форму навчання для дітей.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів.

"Сьогодні в Україні є можливість навчатися як у традиційній формі, так і дистанційній, екстернатній або домашній. Батьки можуть обирати будь-яку з цих форм навчання", - сказав глава уряду.

За його словами, телевізійні уроки продовжать транслювати, щоб діти у сільській місцевості могли здобувати знання і пройти навчання дистанційно.

Шмигаль також додав, що відповідальність за закупівлю засобів індивідуального захисту, антисептиків для викладацького складу несуть місцеві органи влади.

"Власниками закладів є місцеві органи самоврядування, і вони мали забезпечити їх усім необхідним. Ми це контролюємо. Відповідні комісії виїжджали в школи протягом двох попередніх тижнів і контролюватимуть ситуацію надалі", - зауважив прем'єр.

Нагадаємо, напередодні Міністерство охорони здоров'я рекомендувало за змогою проводити заняття в навчальних закладах просто неба. Максим Степанов зазначав, що перехід на повністю дистанційне навчання можливий, лише якщо район або місто є в "червоній" зоні.

Раніше МОЗ оприлюднило карантинні правила для навчання в школах. Відповідно до цих правил, у навчальний заклад допускатимуть тільки в масці і після вимірювання температури.