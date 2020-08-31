Чиновники, комики и владелица салона красоты. Кого «Слуга народа» ведет на местные выборы

В последний день лета партия «Слуга народа» провела VII внеочередной съезд для представления команды 24 кандидатов в мэры по ключевым городам. Среди выдвиженцев оказались главы областных госадминстраций, депутаты местного уровня, врачи и предприниматели, а также, традиционно, бывшие участники КВН и юмористических шоу.

Фото: facebook/Слуга Народу

Приоритет – Верещук

Сам съезд партии, где анонсировали официальное заявление партии об участии в местных выборах, переносили несколько раз. Как объяснял глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, связано это было с выявлением случаев заболеваний коронавирусом в партийном офисе. Накануне в «Парковом» провели закрытую часть съезда, где и утвердили всех кандидатов, а также Александра Гунько по 208 округу на довыборах нардепов. Без дискуссий и горячих споров, как рассказал собеседник LB.ua, не обошлось. Больше всего вопросов было как раз к Гунько, учитывая его политическое прошлое в рядах «Батькивщины», «Нашего края» и шлейф уголовных дел. Более того, что по этому округу противостоять придётся такому эпатажному политаксакалу, как Олег Ляшко.

«Да, были несогласные с его выдвижением. Но мы его послушали. Парень очень непростой. Начал говорить риторикой Юлии Владимировны, вспомнил даже сравнение с чихуахуа (в своё время на одном из согласительных советов Тимошенко сравнила Ляшко с этой породой собак, – А.С.). Так что, он вполне может победить», – поделился в приватной беседе источник из руководства партии.

Одним из первых на съезде появился кандидат в мэры Одессы и в прошлом известный комик Олег Филимонов. Он особо не скрывал, что получил предложение лично от президента. И расценивает свои шансы на победу, как высокие. «И вы знаете почему? По двум причинам. Я очень люблю Одессу... И такое впечатление, что и Одесса меня любит. А когда взаимная любовь, то все получается очень даже неплохо», – говорил он. Впрочем, немало «слуг» обсуждали версию о негласной договоренности партии с действующим мэром Геннадием Трухановым. Мол, выдвинули заведомо слабого кандидата, чтобы не мешать победе действующего градоначальника.

Фото: скрін відео

Больше всего внимания у СМИ вызвала кандидат в мэры Киева, действующий депутат Ирина Верещук. Кандидат пообещала киевлянам построить мусороперерабатывающий завод и реконструировать Бортничевскую станцию аэрации. Правда, не смогла при этом ответить на провокационный вопрос-просьбу одного из журналистов – показать хотя бы рукой расположение одного из районов столицы.

Показательно, что и во время презентации всей команды в мэры со сцены на экранах продемонстрировали только предвыборный видео ролик Верещук. На вопрос о причинах отсутствия рекламы других кандидатов в мэры глава партии Александр Корниенко отметил, что «презентация скорее техническая, да, и время не нужно было затягивать».

Само начало съезда затянулось почти на 30 минут. Все ждали президента, а дорогу возле «Паркового» перекрыли протестующие с криками: «Зеленский, выходи!».

Фото: Анна Стешенко

Впрочем, первым на официальной части выступил не Владимир Зеленский, а глава партии Александр Корниенко. Хотя сирен с улицы предательски перебивали его спич:

«За этот год мы можем сказать точно, что не предали своих избирателей. Не научились у старых политиков врать и воровать... Мы ошибались, но исправляли ошибки», – начал он.

Затем последовало перечисление «здобутків»: отмена депутатский неприкосновенности, возвращение ответственности за незаконное обогащение, открытие рынка земли, «свободных от коррупции – спирта и янтаря», строительство дорог, завершение реформы децентрализации.

Фото: facebook/Слуга Народу

«Благодаря президенту и дипломатическим усилиям мы добились приостановления огня на Донбассе. У нас 36 день без боевых потерь», – эти слова президент Владимир Зеленский, глава ОП Андрей Ермак, премьер Денис Шмигаль, спикер Дмитрий Разумкова и прочие делегаты сопроводили это бурными аплодисментами.

«Но вместе с тем старая система коррупции и лжи сдала далеко не все свои боевые позиции... Местные кланы, как зубами цепляются за свои коррупционные схемы и государственные зарплаты... Именно поэтому мы идём на местные выборы», – заявил Корниенко.

После его выступления на сцену один за другим приглашали кандидатов в мэры. На двух больших экранах демонстрировали известные достопримечательности конкретных городов и фото каждого претендента на городского главу. Сами делегаты аплодировали вяло. Больше всего оваций собрала Верещук, которой вручили больший букет красных роз. Второе место по узнаваемости аудиторией получила Татьяна Домбровская – кандидат на пост мэра Николаева, владелица магазина электроники Lime store и совладелица салона красоты сети «G.Bar», автор проекта «Николаев туристический». Та самая героиня скандальных высказываний главы партии Александра Корниенко.

Фото: sluga-narodu.com

Итак, кто будет балотироваться от партии Владимира Зеленского?

Днепр – Сергей Риженко, главрач областной больницы;Харьков – Алексей Кучер, глава облгосадминистрации;Запорожье – Виталий Тишечко, первый замглавы Запорожской областной госадминистрации;Кривой Рог – Дмитрий Шевчик, гендиректор Центрального горно-обогатительного комбината, принадлежащего компании Ахметова;Кропивницкий – Ольга-Ковалёва-Алокили, банкир;Львов – Тарас Клефа, врач и депутат горсовета;Ровно – Виталий Коваль, глава областной госадминистрации;Сумы – Татьяна Рябуха, нардеп «Слуги народа»;Славянск – Ольга Алтунина (Славянск), депутат горсовета.

Но без артистов и на этот раз не обошлось. Кроме Филимонова по Одессе, в Тернополе будет баллотироваться Виктор Гевко – актер и сценарист, основатель «Лиги смеха Тернополя». А Сергей Борзов – кандидат в мэры Винницы, хоть и глава Винницкой ОГА, но в прошлом директор команды КВН «Вінницькі перці».

Фото: скриншот відео Сергій Борзов

Премьер Денис Шмигаль и спикер Дмитрий Разумков ограничились краткими напутствиями. По словам главы Кабмина, год назад произошло изменение власти, но по итогам предстоящих выборов «теперь это должны увидеть люди на местах.., а правительство приложит максимум усилий, чтобы люди почувствовали синергию действий власти», – обещал он.

Дмитрий Разумков же пожелал, чтобы «вам никогда не было стыдно смотреть людям в глаза».

Фото: facebook/Слуга Народу

Кульминацией съезда ожидаемо стало выступление главы государства. Владимир Зеленский сразу же попросил присутствующих присесть на места, не встречая его стоя. «Столько раз сегодня звучала моя фамилия. Если так каждый раз вставать... Год назад в первый день вашей и нашей работы под куполом я сказал, что эта Верховная Рада точно войдёт в историю нашего государства. Правда, есть два варианта. Как парламент, который сделал все, что не сделали политики за все 28 лет. Или как парламент, который просуществовал меньше всего», – напомнил он.

Фото: Анна Стешенко

Ни для первого, ни для второго – досрочного роспуска Верховной Рады – президент оснований не видит. Но с принципиальным дополнением: «пока что». По его оценкам, многое сделано, но расслабляться рано. Вспомнил он и то, как нардепов «Слуги» называли «зелёными кнопочками и бешеным принтером». «Так я этим горжусь», — признался он. По его прогнозам, будущие поколения не вспомнят, что «пришли тамады и фотографы, ведь останутся только наши дела». Хотя «некоторые люди забыли, как они сюда попали. Они – микробы, они – бактерии в вашем здоровом организме».