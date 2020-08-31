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Партнером Саакашвілі в діяльності Офісу простих рішень і результатів став мультимільйонер з Казахстану

Маргулан Сейсембаєв відповідатиме за міжнародну діяльність.

Партнером Саакашвілі в діяльності Офісу простих рішень і результатів став мультимільйонер з Казахстану
Фото: Саакашвили / facebook

Голова Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі заявив, що інвестор і громадський діяч з Казахстану Маргулан Сейсембаєв відповідатиме за міжнародну діяльність Офісу простих рішень і результатів.

Про це Саакашвілі повідомив у фейсбуці.

"Хочу представити вам Маргулана Сейсембая. Маргулан, без перебільшення, - видатна особистість. Звичайний хлопець з одного з тисяч сіл Казахстану зміг створити величезну бізнес-імперію, стати мультимільйонером і увійти в ТОП-50 списку "Форбс", - написав він.

Саакашвілі зазначив, що останні роки Сейсембаєв активно займався громадською діяльністю, зокрема - питаннями реформування країн пострадянського простору.

"Сьогодні я з радістю хочу повідомити, що Маргулан Сейсембаєв стає моїм офіційним партнером в діяльності Офісу простих рішень і результатів. У сферу відповідальності Маргулана входитимуть підвищення ефективності процесів забезпечення реформ і законопроектів, а також вся міжнародна діяльність Офісу", - наголосив Саакашвілі.

Нагадаємо, 27 серпня Саакашвілі заявив, що вирішив повернутися у Грузію, щоб "активно включитися у виборчу кампанію". При цьому він зазначив, що одночасно продовжить виконувати обов'язки голови виконавчого комітету Національної ради реформ в Україні.

7 травня президент Володимир Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ, який він переїменував на "Офіс простих рішень та результатів". Саакашвілі заявив, що Україну "потрібно витягувати з болота". А зробити це, на його думку, може тільки Зеленський.

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