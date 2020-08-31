Покарання без вини (не)буває або правова дезінтеграція тимчасово окупованих територій

Громадян України притягують до відповідальності за порушення порядку переміщення товарів в район або з району проведення антитерористичної операції після її закінчення.

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Законом від 17.07.2015 р. (№ 649-VIII) була введена адміністративна відповідальність в КУпАП (Кодекс про адмінправопорушення) статтею 204-3 «Порушення порядку переміщення товарів в район або з району проведення антитерористичної операції». Кабінет Міністрів України був зобов'язаний протягом 14 днів після опублікування закону затвердити Порядок переміщення товарів у район чи з району проведення антитерористичної операції.

Відповідальність з’явилась в Кодексі ще в серпні 2015 року, а 14 днів, для затвердження відповідного Порядку розтягнулись до 1 березня 2017 року. Чому так трапилось? Згідно вказаного вище закону такий Порядок встановлюється Урядом КМУ (увага!) за поданням Служби безпеки України. Звісно жодним регламентом КМУ не передбачено розгляд Урядом подання СБУ, є встановлений порядок підготовки нормативних актів Уряд. А, оскільки це має бути нормативний акт у формі постанови, законодавець наділив СБУ невластивою для них формою діяльності – готувати підзаконні нормативні документи. Проект постанови в СБУ народжували півтора роки. При цьому Державна регуляторна служба (ДРС) їм зауважила, що це буде регуляторний акт і він має пройти відповідні процедури, але…СБУ, у властивій їм манері, проігнорували слушні зауваження. Що відбувалось за цей період (серпень 2018-березень 2017)? Податковій міліції у складі ДФС (підрозділ «ФАНТОМ») було доручено виловлювати «зловмисників» переміщення товарів в район проведення АТО. Звісно вони почали завзято зупиняти внутрішньо переміщених осіб (ВПО), вилучати товари та направляти до суду протоколи за ст. 204-3 КУпАП, при цьому використовували існуючий тимчасовий Порядок, який був затверджений наказом заступника керівника АТЦ при СБУ від 12.06.15 № 415-ог. Добре, що в судах Донецької та Луганської областей читають закони і протоколи почали повертати або справи закривати з обґрунтуванням, що адміністративна відповідальність буде тільки тоді коли такий Порядок затвердить КМУ за поданням СБУ. Тисячі протоколів, тисячі вилучень товарів у ВПО, численна кількість з яких була харчові продукти, які потім просто викидались на смітник разом з вірою у державний правовий захист.

Нарешті, 01.03.2017 року було прийнято (без висновку ДРС) постанову КМУ № 99 «Про затвердження Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції», начебто після її появи діяльність податкової міліції повинна стати легітимною, але ні... Як завжди, поспіхом, забули внести зміни до КУпАП, залишивши податкову міліцію поза законом, адже згідно статті 255 особами, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 204-3 являються уповноважені на те посадові особи органів державної податкової служби. Податкова міліція та її ФАНТОМ перебували та досі перебувають у складі Державної фіскальної служби, а не податкової служби.

Деякі судді почали звертати на це увагу та повертати протоколи, деякі повертали у зв’язку з тим, що міліціанти брали вартість товарів з Інтернету, численна кількість протоколів була недооформлена та відправлялась на доопрацювання, деякі судді застосовували мінімальний штраф 170 грн., розуміючи, що якась профілактика має бути. Так було б і далі, але … 30 квітня 2018 року було припинено Антитерористичну операцію (рішенням АТЦ). Почалась Операція об’єднаних сил. Але про те, що відповідальність за статтею 204-3 КУпАП є саме за порушення порядку переміщення товарів в район або з району проведення антитерористичної операції, яку припинили, ніхто з можновладців питання не піднімав. ФАНТОМ продовжував, поза повноваженнями, складати протоколи та вилучати товари і цінності, направляти їх пачками до суду. Суди через декілька місяців звернули увагу, що АТО в державі закінчено та почали, обережно, повертати матеріали на доопрацювання, адже законом від 18 січня 2018 року № 2268-VIII (яким фактично визначено формат ООС) було передбачено створення нового Порядку (читаємо постанови КМУ), але поки що діяла стара постанова № 99 суди інерційно розглядали протоколи. Новий Порядок, вже під ООС, з’явився у вигляді постанови КМУ від 17 липня 2019 року № 815 (набула чинності в листопаді 2019 року). Під цей Порядок розроблено перелік товарів - Наказ МінТОТ від 18.11.2019 № 92 (в даний час наказ від 14.07.2020 № 52).

За цей час, з моменту закінчення АТО до листопада 2019 року, за статтею 204-3 КУпАП працівниками податкової міліції протиправно було складено 1113 протоколів. (Хоча згідно відповіді С. Білана у липні 2019 року таких протоколів вже було 1802, але згідно відповіді у листопаді 2019 року раптом стало чомусь 1113 https://cutt.ly/RfjOWAj).

Взагалі на будь-які інформування щодо припинення порушення прав громадян податкова міліція ДФС вперто відповідала, що діє в межах повноважень, навіть зміст статті 255 КУпАП вигадували.

Після листопада 2019 року ситуація не змінилась, при відсутності Антитерористичної операції, при відсутності іншого правового регулювання відповідальності за порушення порядку переміщення товарів на тимчасово окуповані території та з них, неуповноваженими «руками» податкової міліції, держава притягує до відповідальності своїх громадян при відсутності підстав для такої відповідальності. Фантом рапортує про якісь досягнення в цій сфері, люди протиправно позбавляються майна, деякі суди Донецької та Луганської областей безпідставно завантажені процесуальним спамом протоколів, які при своїй суцільній протиправності знову містять порівняння ціни з Інтернету та інші правові недолугості.

Поточний стан "правових досягнень" ДФС з листопада 2019 року по 06 липня 2020 року складено 318 протоколів, вилучено товарів на 27,2 млн. грн., грошові кошти: 9,5 млн.грн., 492 тис. дол. США, 73,9 тис. ЄВРО, 6,9 млн. рос. рублів та 50 польських злотих, все це ДФС «гордо» називає вилученим з незаконного обігу (!).

На сьогоднішній день, лише 31 липня 2020 року, з’явилась розгромна позиція Апеляційного суду Луганської області в якій перелічено все: і відсутність правової відповідальності при закінченій АТО, і відсутність повноважень податкової міліції складати протоколи, і відсутність у них права проводити огляд, і відсутність ДФС у складі сил ООС, і недолугість «експертної» інформації про вартість вилучених товарів.

Чи буде належна реакція ДФС, МінТОТ, Мінфіну на цю тривалу правову недолугість? Все залежить від дійсних намірів реінтеграції, якщо своїх громадян безпідставно піддавати покаранню - маємо правову дезінтеграцію.

Останній приклад такого правового абсурду: рішенням суду від 26 серпня 2020 року призначено штраф 170 грн. та конфісковано (!!!) прикраси 6 (шість) ювелірних виробів із золота та 1 (один) виріб із срібла, загальною вартістю 5451 грн. у зв’язку тим, що вони не мають ознак використання та містять на собі бирки заводу-виробника … і найголовніше - за статтею 204-3 КУпАП за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції, яка в державі припинена.

Чи повинна бути відповідальність за порушення Порядку переміщення товарів на ТОТ? Так, якщо правильно визначити сектор економічної безпеки - тонами вкрадене вугілля, підроблені підакцизні вироби та валютні цінності, а не продукти, одяг, трохи коштовностей та зароблених грошей внутрішньо переміщених осіб.