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Як зміняться тарифи до кінця року

Тарифи на комунальні послуги в Україні часто змінюються, тому питання їх вартості зараз надзвичайно актуальне. Їх можна легко спрогнозувати, виходячи з нормативних документів, планів та обіцянок уряду і президента.

Фото: Наш Репортер

Графік Зе-підвищення комунальних тарифів до кінця 2020 року:

Газопостачання. Уряд Шмигаля з липня відмінив спецзобов'язання НАК «Нафтогаз» по цені на газ для населення. Тепер для населення встановлюються тарифи, як і для промислових підприємств.

«Нафтогаз» вже підвищив вартість газу для населення (повідомляється на сайті компанії), у вересні ціна на газ зросте на 45%!

Це найбільше відчують власники приватних будинків – в опалювальний сезон заплатять у середньому на декілька тисяч гривень більше звичайного.

Електропостачання. З 1 жовтня влада запланувала скасування пільг для населення, що призведе до подорожчання електрики приблизно на 50%!

За перші 100 кіловат доведеться платити не 90 копійок, а 1,68 гривень. І це не остаточне підвищення…

Теплова енергія. З 15 жовтня – підвищення тарифу на централізоване опалення в середньому на 30%!

Водопостачання. До кінця року тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення зросте на 10-15%!

Крім того кількість отримувачів субсидії та її розмір зменшено на 30%...

Не забувайте вчасно сплачувати за підвищені тарифи, інакше в разі затримки на два місяці – позбавлять субсидії!

Андрій Павловський Андрій Павловський , Експерт з питань соціальної політики
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