Пересмотр тарифов на электричество для населения вошел в программу Кабмина по выходу из кризиса

Программа Кабинета министров по выходу из кризиса включает постепенный пересмотр тарифов на электроэнергию для домохозяйств.

Об этом говорится в аналитических материалах, опубликованных на сайте правительства в четверг.

"В условиях карантина сектор энергетики несет потери, связанные с уменьшением потребления промышленностью и населением. Ручное регулирование рынка привело к падению цен на рынке электроэнергии и дефициту средств для покрытия операционных расходов производителей электроэнергии. Эти последствия можно преодолеть за счет: а) ликвидации задолженностей между участниками рынка, что позволит избежать остановки предприятий энергетической отрасли и дефолта возобновляемых источников энергии; б) стабилизации оптовых цен для обеспечения финансовой ликвидности всех участников рынка, что позволит обеспечить всех участников достаточными средствами для поддержки операционной деятельности; в) постепенного пересмотра тарифов для домохозяйств, что позволит обеспечить финансовую стабильность на рынке", - сказано в документе.

Напомним, что еще в начале мая стало известно о предложении НКРЭКУ отменить с 1 января 2021 года льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч/месяц электроэнергии. Сейчас за первые 100 кВт-час в месяц население платит по 90 копеек, а за каждый следующий - 168 копеек.

После этого премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2020 году менять стоимость электроэнергии для населения не планируют.