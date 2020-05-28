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"Вероятность веерных отключений электроэнергии стремится к нулю", - Герус

В Украине с избытком хватает угля и ядерного топлива.

"Вероятность веерных отключений электроэнергии стремится к нулю", - Герус
Андрей Герус
Фото: Громадське

Вероятность веерных отключений электроэнергии в Украине близка к нулю.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Герус заявил в эфире "1+1".

"С точки зрения физического и технического обеспечения системы электроэнергии, мы сейчас чрезвычайно далеки от любых веерных отключений и вероятность их стремится к нулю", - сказал он.

Герус отметил, что в Украине с избытком хватает угля и ядерного топлива на складах атомных электростанций, на 1,5-2 года работы, что позволит избежать веерных отключений.

Ранее Герус обвинил энергохолдинг ДТЭК в манипуляциях на "рынке на сутки вперед" (РСВ), которые дестабилизировали рынок электроэнергии.

Также сообщалось, что в Украине мощность угольных ТЭС впервые превысила рабочую мощность АЭС.

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