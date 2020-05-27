Депутат из монобольшинства назвал ее представление "стыдом и срамом"

Кабинет министров при помощи около 90 экспертных организаций и отдельных компаний подготовил государственную программу стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванных COVID-19.

Она предусматривает реализацию около 230 мероприятий, говорится на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Это фактически дорожная карта, сформированная по предложениям министерств, регионов, аналитических центров, ассоциаций, бизнеса и ведущих экспертов. Инициативы направлены на улучшение доступа к финансам, доступа к рынкам, совершенствование регулирования, содействие модернизации, устойчивому развитию отраслей и борьбу с безработицей", - сообщил министр Игорь Петрашко.

Фото: facebook/Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Фото: facebook/Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Фото: facebook/Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Фото: facebook/Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Текст программы, состоящей из трех разделов, должен быть обнародован в течение трех дней.

Из-за отсутствия конкретики Петрашко подвергся резкой критике со стороны одного из депутатов от "Слуги народа" Марьяна Заблоцкого.

"Это стыд и срам. Десять минут с листа зачитал один за другим такие лозунги: «Развитие рынка труда», «Масштабная цифровизация», «Урегулирование трудового законодательства»... Тупо 230 таких предложений без объяснений и конкретики. Часто еще и дублируются. Похоже, с одним назначением мы снова ошиблись", - написал он в фейсбуке.

Напомним, что экономика Украина в начале 2020 года скатилась в рецессию. За первый квартал она сократилась на 1,2%, данные за второй будут только через несколько месяцев, но уже понятно, что речь будет идти о масштабном обвале.