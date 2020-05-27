"Укрзализныця" решила создать вокзальную компанию

Правление "Укрзализныци" решило с 1 июля создать новый филиал "Вокзальная компания", сообщила пресс-служба перевозчика в среду.

Филиал будет управлять железнодорожными вокзалами и должен вывести их на безубыточный уровень. "К главным целям относится сокращение финансовых расходов, выход на уровень безубыточности и, впоследствии, получение прибыли. Достичь этого планируется, в частности, за счет развития коммерческих площадей", - сказал директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики УЗ Антон Саболевский.

Создание вокзальной компании проведут в два этапа. Сначала филиал получит крупнейшие вокзалы, которые сейчас находятся в управлении "Пассажирской компании", а на втором этапе - вокзалы 1-3 классов. Потом планируется определить 14 базовых вокзалов, вокруг которых централизуют финансовые, кадровые, юридические и другие функции.

Персонал для нового филиала переведут из других филиалов, в том числе "Пассажирской компании", "Центра строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений", региональных филиалов.

По словам Соболевского, подобная система заимствована у немецкой Deutsche Bahn. В ее составе есть отдельная компания, которая занимается вокзалами - DB Netze Stations. Ее прибыль до налогообложения составила 349 млн евро в 2019 году, тогда как украинские вокзалы принесли 800 млн гривен убытка.

Напомним, что за время карантина на вокзале "Киев-Пассажирский" демонтировали МАФы.