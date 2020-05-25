В Киевском метрополитене подсчитали убытки за время карантина

В то же время, средства на зарплату Киевсовет предусмотрел в полном объеме.

Киевский метрополитен за время карантина понес убытки на сумму 600 млн гривен.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила заместитель директора КП Наталья Макогон.

"Недополучение дохода - 600 млн гривен. В то же время, средства на зарплату Киевсовет предусмотрел в полном объеме", - отметила она.

Киевский метрополитен прекратил перевозку пассажиров 17 марта.

Напомним, столичная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС позволила возобновить работу наземного общественного транспорта в Киеве с 12:00 23 мая, а метро - с 25 мая.

КГГА обнародовала для пассажиров метро специальные требования. В частности, васстояние между пассажирами должно быть не менее 1,5 метра, а также каждые три часа должна проводиться дезинфекция вагонов и станций.