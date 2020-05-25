Украина предложила США более дешевую альтернативу российским космическим двигателям

Украина могла бы "выбить" российские компании из американских космических проектов по типу строительства ракеты среднего класса Antares.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сказал глава космического агентства Украины Владимир Усов.

"Такие аппараты, как одноразовый ракетоноситель ATLAS ULA или ракета среднего класса Antares, - все они используют российские двигатели. Но сейчас предприятия - производители РФ находятся под санкциями, все контракты, соответственно, проблемные. И США ищут альтернативу. А единственной возможной альтернативой в краткосрочной перспективе может быть Украина", - заявил Усов.

При этом глава космического ведомств отмечает, что украинская сторона предоставила американским профильным компаниям альтернативное предложение, которое на 30% дешевле того, что предлагает Россия.

По словам Усова, на сегодняшний день в мире и в Украине всё ещё сохраняется зависимость от российских двигателей. Однако он акцентирует: у Киева есть возможности перейти на полный цикл по изготовлению ракетоносителей, отказавшись от российских комплектующих.

"Речь идёт о двигателях первой ступени, которые Украина не производит. Но мы можем их производить, так как в советские времена подобные двигатели были созданы силами наших конструкторских бюро. Если мы это сделаем, у нас появится не номинальный, а реальный полный производственный цикл, и мы перестанем зависеть от РФ. Поэтому подобная политика импортозамещения уже давно должна быть реализована. Здесь речь идёт о сумме $30-40 млн", - сказал Усов.

Напомним, в феврале с космодрома Уоллопс в США запустили американо-украинскую ракету Antares. Это уже тринадцатый пуск ракеты-носителя с космическим кораблем Cygnus корпорации Northrop Grumman к Международной космической станции в рамках программы NASA.