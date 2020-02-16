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Американо-украинская ракета Antares вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

Грузовой корабль осуществит стыковку с МКС 18 февраля.

С космодрома Уоллопс в США 15 февраля запустили американо-украинскую ракету Antares. Это уже тринадцатый пуск ракеты-носителя с космическим кораблем Cygnus корпорации Northrop Grumman к Международной космической станции в рамках программы NASA.

Фото: yuzhmash.com

Об этом информирует пресс-служба ГП "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова".

Согласно плану, американский грузовой корабль осуществит стыковку с МКС 18 февраля. Он доставит на станцию 3,4 тонны полезного груза.

Фото: twitter.com/NASA

"Южмаш", начиная с 2009 года, начал работы по созданию основной конструкции первой ступени ракеты-носителя "Антарес". Предприятие осуществляет изготовление ступени ракеты-носителя в кооперации с украинскими предприятиями, среди которых КБ "Южное", "Хартрон-АРКОС", "Киевприбор", "Хартрон-ЮКОМ", "ЧЕЗАРА", "РАПИД".

С 2013 года 12 из 13-ти полетов были успешными. Осенью 2014 года ракета Antares 130 взорвалась через несколько секунд после взлета. В результате полета были утеряны сами корабль и ракета, а также был поврежден стартовый комплекс на космодроме Уоллопс.

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