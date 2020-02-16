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США заявили о ракетной атаке на военную базу коалиции в Ираке

О жертвах не сообщается.

США заявили о ракетной атаке на военную базу коалиции в Ираке
Фото: EPA/UPG

В Ираке подверглась ракетной атаке одна из военных баз возглавляемой США коалиции, борющейся против террористической группировки "Исламское государство".

"Малые ракеты ударили по базе в Ираке в международной зоне, где размещены войска операции "Непоколебимая решимость", - написал представитель коалиции полковник Майлс Каггинс в твиттере

По его словам, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 16 февраля, в 3.24 по местному времени, жертв не было.

AFP пишет, что ранее в ту же ночь несколько ракет взорвались в районе посольства США в Багдаде. 

Американские военные базы несколько раз оказывались под ударом в Ираке в январе - после убийства Соединенными Штатами генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

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