Гражданин Сербии пешком отправился в Москву, чтобы поздравить Путина

72-летний Милован Милутинович пешком отправился из города Ужице, что в центральной Сербии в Москву. Он планирует преодолеть 2640 километров и прибыть в столицу России 9 мая, чтобы лично поздравить президента РФ Владимира Путина с Днем победы.

Об этом стало известно 15 февраля, в День государственности Сербии, передает Радио Свобода.

Сообщается, что Милутинович готовился в дорогу в течение шести месяцев. Сербские СМИ не уточняют кто финансирует его поход и причастны ли к этому мероприятию власти страны.

Полковник в отставке Милован Милутинович упоминается в пропагандистских российских СМИ как противник проведения в Сербии учений НАТО весной 2018 года. В боснийских СМИ - как бывший начальник Информационной службы штаба армии Республики Сербской.

День государственности, который отмечается в Сербии 15 февраля, установлен в честь годовщины восстания против турок в 1804 году и первой сербской конституции 1835 года.

Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий выступил с жестким заявлением в адрес президента России Владимира Путина из-за искажения им истории Второй мировой войны.

По мнению Моравецкого, ложные слова Путина связаны с рядом серьезных поражений России на международной арене.