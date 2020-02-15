США выделят $1 млрд на энергобезопасность Центральной и Восточной Европы

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Соединенные Штаты выделят $1 млрд на развитие энергетики стран Центральной и Восточной Европы, пишет AFP.

Речь идет о 12 странах, которые входят в «Инициативу трех морей». Это Австрия, Чехия, Словакия, Хорватия, Венгрия, Словения, Румыния, Болгария, Польша, Литва, Латвия и Эстония.

По словам Помпео, деньги будут выделены через Финансовую корпорацию по международному развитию (государственное учреждение США). В Вашингтоне рассчитывают, что с их помощью удастся стимулировать частных инвесторов развивать энергетику стран, чтобы снизить их зависимость от России.

Также Помпео напомнил, что США выступают против завершения строительства трубопровода «Северный поток-2», который в Вашингтоне рассматривают как еще один рычаг давления Москвы на союзников.

Напомним, в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, который предусматривал санкции против компаний, работающих на строительстве «Северного потока-2». Швейцарская компания Allseas, которая участвует в прокладке труб газопровода, заявила о приостановке работ. Вследствие этого завершение сроков строительства было перенесено. Ожидается, что трубопровод заработает к концу 2020 года или началу следующего.