Зеленский о разговоре с Трампом: когда-то я мечтал быть популярным в США, но не настолько

Президент Владимир Зеленский готов провести еще один телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Об этом он сказал во время выступления на 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"В моей предыдущей профессии, когда я был сценаристом, актером, я мечтал получить Оскар. Я хотел быть очень популярным в США. Что ж, сейчас я очень популярен в Соединенных Штатах. Однако такой популярности я не желал. Единственное что скажу: если это поможет Украине, то я готов к еще одному телефонному разговору с господином Трампом", - сказал Зеленский.

Президент считает, что скандал вокруг июльского разговора с Трампом не испортил отношения между Украиной и США.

"У нас сейчас хорошие отношения с США. Я хочу поблагодарить всех: президента, сенаторов, конгрессменов, которые к этому приложились, даже обычных американцев - за то, что они нас поддерживают, особенно сейчас, когда идет война. Я благодарю и аплодирую каждой американской семье. Мы это чувствуем. Я хочу поблагодарить всех: не только США, но и Европу. Однако прошу: помогите больше", - высказался глава государства.

Напомним, телефонный разговор двух президентов в июле привел к громкому политическому скандалу в Соединенных Штатах и стал причиной запуска процедуры импичмента главы государства. Члены Сената США 5 февраля проголосовали против объявления импичмента. Для него были необходимы две трети голосов в 100-местном Сенате, большинство мест в котором занимают соратники главы Белого дома по Республиканской партии.

Однако каждое из двух обвинений поддержали менее половины сенаторов. Обвинение в злоупотреблении властью было связано с телефонным разговором Трампа и Зеленского, а обвинение в препятствовании расследованию Конгресса - с попытками президента США помешать даче показаний и заблокировать доступ к некоторым запрошенным демократами документам.