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Корниенко: 90% фракции "Слуги народа" поддерживают рынок земли

"У нас есть позиция фракции, и есть поддержка этой позиции большинством депутатов".

Корниенко: 90% фракции "Слуги народа" поддерживают рынок земли
Александр Корниенко
Фото: Макс Левин

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что большинство депутатов фракции решили поддержать запуск рынка земли.

Об этом он сказал корреспонденту LB.ua перед съездом партии.

Он напомнил, что во фракции существует правило: если 70% поддерживает законопроект, то вся фракция должна проголосовать. "Там было больше 70%, там было 90%", - сказал Корниенко. У "Слуги народа" в Верховной Раде 248 депутатов, 90% - это 223 человека.

При этом Корниенко не стал подтверждать, что в Раде есть достаточное количество голосов за введение рынка земли.

"Мы не говорим категориями, есть голоса или нет. У нас есть позиция фракции, и есть поддержка этой позиции большинством депутатов. Как будет происходить голосование, зависит от многих факторов, в частности от гигиенично-бытового фактора. Если это будет в три часа ночи - будет сложнее собрать депутатов. Если в рабочем порядке - ну, легче, да. Плюс на этой неделе есть три или четыре человека едут в Парламентскую ассамблею ОБСЕ. Они-то за землю, - Потураев, например, вообще адепт", - сказал Корниенко.

Он также выразил надежду, что оппозиция согласится ускорить рассмотрение законопроекта.

"Парламент не может три месяца рассматривать один вопрос в воюющей стране... Мы посмотрели по реальной скорости - 218 правок за два дня. Если посмотреть по часам - это примерно 60-70 правок за час. Дальше математика все равно приводит нас к 3-5 пленарным неделям", - сказал он.

Напомним, в первом чтении законопроект о земле приняли еще в середине ноября. Ко второму чтению были поданы больше 4 тысяч правок.

Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения предполагает открытие рынка с октября 2020 года.

Он разрешает гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. гектаров земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.

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