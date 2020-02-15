Гончарук сообщил подробности эвакуации украинцев из Китая

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил подробности планируемой на 18 февраля эвакуации украинцев из Китая.

В эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" глава правительства заявил, что к коронавирусу власти "относятся очень серьезно" и принимают все меры для предотвращения его распространения на территории Украины.

"Сейчас есть 3-4 объекта, каждый из которых готовится, чтобы принять наших граждан на следующей неделе. Они 14 дней будут под присмотром профессиональных специалистов", - сказал премьер.

Гончарук рассказал, что правительство собиралось разместить украинцев, которых на следующей неделе должны вывезти из охваченной вспышкой коронавируса китайского города Ухань, в санатории. Узнав об этом, живущие рядом с санаторием люди возмутились.

Глава правительства заявил, что пока неизвестно, сколько времени украинцы должны будут провести в изоляции после эвакуации из Уханя.

"Почему, собственно, мы такой длительный период времени готовимся? Потому что в мире сейчас разная информация о том, как распространяется вирус, какие меры должны быть приняты. Появились публикации научные, которые говорят о том, что инкубационный период длится не 14 дней, а больше ... И если в 10-й например день у кого-то из людей будет обнаружена эта болезнь, это означает, что карантин начинается еще раз", - пояснил он.

Как сообщалось, Кабинет министров выделил Министерству инфраструктуры 4,5 млн гривен на эвакуацию граждан Украины и членов их семей из Уханя, очага распространения коронавируса COVID-19.

Минздрав анонсировал, что граждан Украины эвакуируют из Уханя 19 февраля. Эвакуацию осуществит украинская авиакомпания SkyUp. Сообщается, что самолет и экипаж уже готовы к вылету. Самолет должен вылететь в 5 утра. Самолет будет один, он также совершит остановку в городе Алматы. Точная продолжительность полета не сообщалась.

Эвакуация украинцев должна была состояться 11 февраля, однако ее отложили на неопределенный срок. 50 человек, которые предварительно согласились на эвакуацию в Украину, должны подписать информированное согласие на карантин.